Pride/L'onda arcobaleno che attraverserà la provincia di Taranto parte sabato 26 giugno da Martina Franca Intervista a Luigi Pignatelli, presidente di Arcigay Taranto, e Serena Turnone, portavoce del Collettivo 080 (Di venerdì 25 giugno 2021) di Angela Maria Centrone Dai moti accaduti la notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 allo Stonewall Inn, storico bar gay del Greenwich Village di New York, giugno è divenuto il mese del Pride, che come ci racconta Luigi Pignatelli, presidente di Arcigay Taranto, è una parola che racchiude molteplici significati: fierezza, libertà, storia, celebrazione, testimonianza, diritti umani. Ma perché è così importante che il processo di "arcobalenizzazione" avvenga in tutte le piazze d'Italia? Serena Turnone, ...

