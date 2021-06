Ponte Morandi, la Procura chiede 59 rinvii a giudizio: “Sapevano dei rischi” (Di venerdì 25 giugno 2021) La Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 59 persone per il crollo del Ponte Morandi. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo doloso, omissione d’atto d’ufficio e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sul lavoro. Parlano di “immobilismo” e “consapevolezza dei rischi” i pm che hanno condotto le indagini. “Non abbiamo persone neanche un giorno”, aveva detto il Procuratore capo di Genova, Franco Cozzi, parlando dell’inchiesta. E oggi, dopo centinaia di intercettazioni e una mole elevatissima di atti, il ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 giugno 2021) Ladi Genova ha chiesto il rinvio aper 59 persone per il crollo del. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo doloso, omissione d’atto d’ufficio e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sul lavoro. Parlano di “immobilismo” e “consapevolezza dei” i pm che hanno condotto le indagini. “Non abbiamo persone neanche un giorno”, aveva detto iltore capo di Genova, Franco Cozzi, parlando dell’inchiesta. E oggi, dopo centinaia di intercettazioni e una mole elevatissima di atti, il ...

Advertising

fattoquotidiano : A quasi tre anni dal crollo del Ponte Morandi, la Procura di Genova chiede di processare 59 persone e due società [… - TgLa7 : La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 59 persone per il crollo del ponte Morandi. I pm contestan… - rtl1025 : ??? 'Dopo tre anni chiuse le indagini su ponte Morandi. Ora udienza preliminare etc. Con calma. Dice art 407 Cpp: in… - PietroPecchioni : RT @rep_genova: Ponte Morandi, i nomi delle 59 persone per cui la Procura chiede il processo [di Giuseppe Filetto] [aggiornamento delle 17:… - dangelo_luciana : RT @HuffPostItalia: Crollo ponte Morandi, 59 persone verso il processo. I pm: 'Conoscevano i rischi' -