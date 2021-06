Ponte Morandi: chiesto rinvio a giudizio per 59 persone (Di venerdì 25 giugno 2021) chiesto il giudizio anche per le due società Aspi e Spea. Per i pm ci fu"immobilismo" e "consapevolezza dei rischi" Leggi su rainews (Di venerdì 25 giugno 2021)ilanche per le due società Aspi e Spea. Per i pm ci fu"immobilismo" e "consapevolezza dei rischi"

