Planet Her, il ritorno di Doja Cat (Di venerdì 25 giugno 2021) Doja Cat torna sulle scene con Planet Her, un altro concept à la Chromatica. Il mondo R&B le sta particolarmente bene, e la cantante ha pieno controllo su tutto il tempo. Com'è fatto il Planet Her? Sarà un anno speciale per Doja Cat. Sembra facile pensarlo, perché un album pop basato sul concept di un pianeta alieno è sempre un'idea fortunata, basta vedere Lady Gaga. E non è stata l'unica ad avere quell'idea, dato che anche i Coldplay e Kat Graham condurranno i loro fan nello spazio con i futuri Kaotica e Galactica. Nel frattempo possiamo affermare senza ombra di dubbio che l'esperimento di ...

WasabiDumpling : Planet Her di Doja Cat è un capolavoro di arte contemporanea e chi dice il contrario può semplicemente estinguersi???? - itsmadmaddy : Menomale che fra Hot Pink e Planet Her non ce ne sta una skippabile. ???? - _Salvo_18 : Ho appena ascoltato il nuovo album di Doja Cat (PLANET HER) per la terza volta - _Star1ight_A : Basta sono stanco ho riscritto 3/4 degli appunti domani si continua. Adesso puntata 2 del pit stop e poi Planet her se ci riesco - emptyliterature : planet her non mi piace granché, al momento sto ascoltando solo ain’t shit in loop, poi la copertina mi ricorda il… -

Ultime Notizie dalla rete : Planet Her You Right, Doja Cat e The Weeknd: ascolta il brano (testo e traduzione) Doja Cat ha annunciato ai Billboard Music Awards 2021 che ' You Right ' sarebbe stato rilasciato come terzo singolo del suo attesissimo terzo album in studio Planet Her. La cantante ha discusso di voler collaborare con The Weeknd sul suo album, tuttavia, non era sicura di quale canzone sarebbe stata la migliore per ospitarlo. Secondo la stessa Doja Cat, ...

