Piazza Affari poco mossa | Buzzi mostra i muscoli

Chiusura di settimana all'insegna della prudenza per le borse europee, spinte nella prima parte dai risultati positivi degli stress test sulle banche USA e dal via libera al nuovo piano infrastrutturale dell'amministrazione Biden. L'accordo, che secondo quanto dichiarato dal presidente "creerà milioni di posti di lavoro americani", a Piazza Affari ha spinto quelle società, come Buzzi Unicem (+3,93%) e Cementir (+1,23%) direttamente interessate da questo provvedimento. Sul Ftse Mib, che si è fermato a 25.510,5 punti (+0,35%), giornata positiva anche per Banca Generali e Banca Mediolanum, salite rispettivamente dell'1,52 e del 2,82%, e, ...

