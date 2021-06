Peeters: “Ronaldo? Rispetta Lukaku. Ecco cosa mangia sempre” (Di venerdì 25 giugno 2021) Daouda Peeters, giocatore della Juve Under 23, ha parlato di Cristiano Ronaldo, rivelandone qualche segreto Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 giugno 2021) Daouda, giocatore della Juve Under 23, ha parlato di Cristiano, rivelandone qualche segreto

Advertising

STnews365 : Juventus, Peeters svela mentalità e abitudini di Ronaldo Il belga, centrocampista della selezione Under 23 biancone… - gilnar76 : Peeters rivela: «Ronaldo, molto ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Peeters rivela: «Ronaldo, molto rispetto per Lukaku. E niente Coca Cola» - - sportli26181512 : Juve, Peeters racconta Ronaldo: 'Mangia sempre la stessa cosa per avere quel fisico. Rispetta molto Lukaku': Daouda… - sportli26181512 : #Daouda Peeters: 'Ecco cosa mangia #Ronaldo. E con #Lukaku...': Aspettando #Belgio-#Portogallo, ottavo di finale di… -