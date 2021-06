Pat Girondi | il bluesman italo americano punta a Sanremo

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 25 giugno 2021) Altamura (BA) – È un momento artistico e creativo assai felice quello che Pat, il noto cantautore, sta vivendo. A pochi mesi dall’uscita dell’album “Orphan’s Return” con la band The Orphan’s Dream pubblicato dall’etichetta discografica Farelive di Matera, importanti novità si profilano all’orizzonte. L’artista, infatti, sta lavorando a un nuovo progetto musicale pensato per il Festival died è in trattative con un prestigioso editore statunitense per la pubblicazione della sua autobiografia. Ad annunciare queste novità è stato lo stessoin una recente intervista per ...