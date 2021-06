Paolo Genovese, il Supereroe del cinema italiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Paolo Genovese apre la kermesse DliveMedia – Racconti d’estate presentando il suo libro “Supereroi”: “Racconto di una coppia che resiste al tempo” “Ho sempre avuto timore a raccontare una storia di coppia (…) In Supereroi lo faccio per la prima volta, e racconto di come una coppia resista al tempo, ai cambiamenti che esso impone su di loro. Il titolo è ironico: oggi che essere in coppia non è più un dogma, chi decide di restare insieme nonostante i piccoli e grandi sussulti della vita è davvero un Supereroe”. L’ultimo libro di Paolo Genovese (Einaudi,2020), presentato ieri nel corso dell’appuntamento ... Leggi su zon (Di venerdì 25 giugno 2021)apre la kermesse DliveMedia – Racconti d’estate presentando il suo libro “Supereroi”: “Racconto di una coppia che resiste al tempo” “Ho sempre avuto timore a raccontare una storia di coppia (…) In Supereroi lo faccio per la prima volta, e racconto di come una coppia resista al tempo, ai cambiamenti che esso impone su di loro. Il titolo è ironico: oggi che essere in coppia non è più un dogma, chi decide di restare insieme nonostante i piccoli e grandi sussulti della vita è davvero un”. L’ultimo libro di(Einaudi,2020), presentato ieri nel corso dell’appuntamento ...

Advertising

UmbriaBG : Cinema in Umbria, Paolo Genovese: 'nuova vita per gli studios di Papigno' - AgenPolitica : PELLEZZANO. AL VIA I RACCONTI D’ESTATE: PRIMO OSPITE IL REGISTA PAOLO GENOVESE - paolo_danielle : La situazione della #Sampdoria è veramente preoccupante. Non riesco a capire l'atteggiamento della stampa genovese… - YoshiIrai : @La_manina__ @elevisconti @CarloStagnaro Genovese aveva già lavorato a Palazzo Chigi con l'ex premier Paolo Gentilo… - VoceSpettacolo : MARATEALE, UN PREMIO PER DUE GRANDI REGISTI: GIOVANNI VERONESI E PAOLO GENOVESE -