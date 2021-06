Paola Turani: quale sarà il nome del figlio? (Di venerdì 25 giugno 2021) La modella ha annunciato con un post su Instagram l’elenco dei probabili nomi da dare al bambino che nascerà e su cui stanno ragionano insieme lei e suo marito Riccardo Serpellini. La coppia, indecisa, ha chiesto il parere dei follower. Paola Turani, che recentemente, dopo il gender reveal party, ha svelato ai follower di aspettare un maschietto, ha ora mostrato sul suo profilo Instagram quali sono i probabili nomi da dare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 giugno 2021) La modella ha annunciato con un post su Instagram l’elenco dei probabili nomi da dare al bambino che nascerà e su cui stanno ragionano insieme lei e suo marito Riccardo Serpellini. La coppia, indecisa, ha chiesto il parere dei follower., che recentemente, dopo il gender reveal party, ha svelato ai follower di aspettare un maschietto, ha ora mostrato sul suo profilo Instagram quali sono i probabili nomi da dare Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

piattels : I nomi scelti da Paola Turani so uno più brutto dell’altro. There, I said it! - aronvstyles : ma in che senso paola turani potrebbe chiamare il figlio ARON - CLA19849312 : Paola Turani ? #amemici20 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Paola Turani - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Paola Turani -