Pallanuoto | Super Final World League 2021 | sono assenti Serbia | Croazia e Spagna Che occasione per l’Italia!

(Di venerdì 25 giugno 2021) A partire da domani, sabato 26 giugno, si terrà a Tbilisi (Georgia) ladelladimaschile in programma fino a giovedì 1 luglio: si inizia con la prima fase a gironi nelle prime tre giornate, per poi proseguire nelle altre tre con la seconda fase ad eliminazione diretta. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Eurovision Sports Live, mentre la diretta live testuale integrale dei match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport. Di seguito il programma completo della manifestazione con gli orari italiani degli incontri. PROGRAMMA ...

Andremo a Cosenza a giocare a. Se saremo più bravi vinceremo e ci daremo un'ulteriore ... Che alla Federazione organizzatricepartes non interessa granché. Per noi, una sfida in più da ...Va all'Ekip Orizzonte Catania lo scudetto dellafemminile 2021. Il sogno tricolore dell'... qui che salita in cattedra unaQueirolo, di una spanna la miglior giocatrice dell'Antenore e ...A partire da domani, sabato 26 giugno, si terrà a Tbilisi (Georgia) la Super Final della World League 2021 di pallanuoto maschile in programma fino a giovedì 1 luglio: si inizia con la prima fase a gi ...C'è poco da nascondere, l'Italia, soprattutto con lo status di campione del mondo in carica, è la grande favorita per le Super Final di World League di pallanuoto maschile che scattano domani in quel ...