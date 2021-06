Palermo, la protesta dei ballerini del teatro Massimo: “Tagli al personale e assunzioni solo per 9 mesi l’anno” (Di venerdì 25 giugno 2021) “Noi vogliamo stabilità”. Così intonavano ieri i ballerini del Massimo riuniti in un sit-in di protesta sulla scalinata del teatro di Palermo per chiedere la stabilizzazione a 12 mesi. Nel programma di stabilizzazione dei precari al momento sono previsti solo 9 mesi e non per tutti i 32 ballerini ma solo per 21 di loro. “Ci Tagliano da 32 a 21 quando in realtà stiamo perfino lavorando con 40”, protestano. Il Consiglio di indirizzo della Fondazione teatro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) “Noi vogliamo stabilità”. Così intonavano ieri idelriuniti in un sit-in disulla scalinata deldiper chiedere la stabilizzazione a 12. Nel programma di stabilizzazione dei precari al momento sono previstie non per tutti i 32maper 21 di loro. “Ciano da 32 a 21 quando in realtà stiamo perfino lavorando con 40”,no. Il Consiglio di indirizzo della Fondazione...

Advertising

fattoquotidiano : Palermo, la protesta dei ballerini del teatro Massimo: “Tagli al personale e assunzioni solo per 9 mesi l’anno” - rep_palermo : Assunti ma per nove mesi, protesta dei ballerini del Massimo [di Irene Carmina] - NuovoSud : Protesta personale Croce Rossa di stanza all'aeroporto di Palermo - ChrisEriksen_74 : Fabrizio De André - La domenica delle salme (Official Video) - RetweetPalermo : RT @katak1979: visto che siam in tema di battaglie e c'è una gran voglia di salvar l'umanità, chi si fa carico di quella per il SALARIO MIN… -