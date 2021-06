OPA Isagro | adesioni oltre il 10%

(Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Crop Demetra Limited, sulle azionirisulta che oggi, 25 giugno 2021, sono state presentate 240.412 richieste di, che portano complessivamente a 1.271.818 le richieste di, pari al 10,13% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 14 giugno 2021, terminerà il prossimo 2 luglio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 1 e 2 luglio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. (Foto: © Simona Flamigni 123RF)

