Olimpiadi Tokyo 2021 | Judo | Manuel Lombardo | scheda e palmares

Advertising

OrnellaVanoni : Ciao @mafaldina88 , sono Ornella Vanoni, pensa di poter aiutare Ondina a partecipare alle prossime olimpiadi di Tok… - repubblica : Tokyo, allarme virus prima delle Olimpiadi. Anche l'imperatore ora ha paura - Corriere : L’allarme dell’imperatore per le Olimpiadi di Tokyo (e sugli spalti sarà vietato esultare) - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: La #Francia ha ufficializzato i convocati per le #Olimpiadi - 2AdDiCted2 : RT @OrnellaVanoni: Ciao @mafaldina88 , sono Ornella Vanoni, pensa di poter aiutare Ondina a partecipare alle prossime olimpiadi di Tokyo?….… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Borja Mayoral non potrà andare alledi2020 con la selezione a cinque cerchi della Spagna. Come riporta Marca, la Roma non avrebbe dato l'assenso al proprio attaccante affinché potesse unirsi alla nazionale iberica per i ...Dopo il minimo per ledi, arriva un importante titolo per Fortunato pronto all'avventura a cinque cerchi. Il tempo del classe 94', 40:01. BATTERIE 400 METRI - Nelle batterie dei 400 ...Nome: Manuel Cognome: Lombardo Luogo e data di nascita: Torino, 4 dicembre 1998 Disciplina: Judo Palmares: 1 argento mondiale (Budapest 2021); 1 titolo europeo (Lisbona 2021); 3 vittorie e 4 podi nel ...Federica Pellegrini ha vinto la gara dei 200 sl al Trofeo Sette Colli di Roma con il tempo di 1'56"23. "E' stato il Settecolli più 'semplice' di tutta la mia carriera, però sono ...