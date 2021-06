Ogbonna: «Non ce l’ho con Mancini, sono solo amareggiato» (Di venerdì 25 giugno 2021) Angelo Ogbonna ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: queste le sue parole sull’Europeo e sull’Italia Angelo Ogbonna ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell’Italia di Mancini. Le sue parole. AMAREZZA – «sono solo amareggiato, ma non ce l’ho con Mancini. Ho fatto un discorso generale sulla Nazionale: chi è che non vorrebbe essere in quel gruppo? Sto tifando Italia, che sta facendo molto bene. Poco osservato perchè sono all’estero? Non lo so, non sono nella posizione di dare una risposta definitiva. Un campionato come la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Angeloha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: queste le sue parole sull’Europeo e sull’Italia Angeloha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell’Italia di. Le sue parole. AMAREZZA – «, ma non cecon. Ho fatto un discorso generale sulla Nazionale: chi è che non vorrebbe essere in quel gruppo? Sto tifando Italia, che sta facendo molto bene. Poco osservato perchèall’estero? Non lo so, nonnella posizione di dare una risposta definitiva. Un campionato come la ...

Advertising

STnews365 : Ogbonna: 'Italia, sono amareggiato per la mancata convocazione” Angelo Ogbonna si è sfogato per la mancata convocaz… - kisskissnapoli : West Ham, Ogbonna a Radio Goal: 'Il calcio è unione e non è giusto che noi vittime del razzismo ci esponessimo. Bis… - kisskissnapoli : West Ham, Ogbonna a Radio Goal: 'La Premier League non dev'essere sottovalutata per le convocazioni in nazionale, f… - kisskissnapoli : West Ham, Ogbonna a Radio Goal: 'Sono amareggiato per la mancata convocazione con l'Italia, ma non ce l'ho con Manc… - Erminio69642109 : @matteoduranti10 @GiuseppeCalvie3 @fanpage Ogbonna meritava più di Castrovilli, ma non perché è nero -