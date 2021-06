Ogbonna amareggiato: non gioca con la nazionale (Di venerdì 25 giugno 2021) Ogbonna amareggiato perchè non gioca con la nazionale del CT Mancini che ha preferito altri giocatori e quindi decidendo di non convocarlo per l’europeo 2020. Il difensore del West Ham United ha specificato che non ce l’ha assolutamente con Mancini e tifa la squadra che sta disputando ottime partite, e l’importante è questo. Un fattore che è stato sicuramente fatatale e che ha fatto prendere questa decisione al CT della nazionale è stato sicuramente l’infortunio che ha fermato per un pò di tempo il difensore e che tutt’ora non è in forma al 100% per disputare partite cosi importanti. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 giugno 2021)perchè noncon ladel CT Mancini che ha preferito altritori e quindi decidendo di non convocarlo per l’europeo 2020. Il difensore del West Ham United ha specificato che non ce l’ha assolutamente con Mancini e tifa la squadra che sta disputando ottime partite, e l’importante è questo. Un fattore che è stato sicuramente fatatale e che ha fatto prendere questa decisione al CT dellaè stato sicuramente l’infortunio che ha fermato per un pò di tempo il difensore e che tutt’ora non è in forma al 100% per disputare partite cosi importanti. ...

Advertising

periodicodaily : Ogbonna amareggiato: non gioca con la nazionale #Ogbonna #Inghilterra #Europei - CalcioNapoli24 : - STnews365 : Ogbonna: 'Italia, sono amareggiato per la mancata convocazione” Angelo Ogbonna si è sfogato per la mancata convocaz… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Ogbonna: 'Amareggiato per la mancata convocazione con l'Italia, razzismo? C'è discriminazione nel calcio' http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Ogbonna: 'Amareggiato per la mancata convocazione con l'Italia, razzismo? C'è discriminazione nel calcio' http… -