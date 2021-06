Nuoto | Arianna Castiglioni | la ranista più veloce d’Italia che a Tokyo sarà riserva

(Di venerdì 25 giugno 2021) Semplicemente fantastica.ha completato il suo giorno perfetto e nella seriedei 100 rana donne del Trofeo Settecolli 2021 a Roma ha dimostrato, dopo la medaglia agli Europei di Budapest, il proprio valore. 1’05?67 per la lombarda, quarta prestazione mondiale del 2021 e un’ultima vasca da 34?38 semplicemente volata in una prova dagli alti contenuti tecnici visti i crono di Benedetta Pilato (1’05?84) e di Martina Carraro (1’06?08)., nuova primatista italiana della distanza, però nonalle Olimpiadi dinella prova individuale. Il regolamento parla ...

Advertising

Eurosport_IT : CASTIGLIONI DA RECORD ?????? Battute Carraro e Pilato, Arianna Castiglioni stabilisce il nuovo record italiano nei 1… - GDF : Roma: 58^ Trofeo Setti Colli di Nuoto. Arianna Castiglioni, atleta delle Fiamme Gialle, conquista la medaglia d'or… - OA_Sport : #NUOTO Lo strano caso di Arianna Castiglioni: la miglior ranista d'Italia impossibilitata a partecipare ai Giochi n… - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: CASTIGLIONI DA RECORD ?????? Battute Carraro e Pilato, Arianna Castiglioni stabilisce il nuovo record italiano nei 100 ran… - Swim4life_it : Sesto crono mondiale all time per la 23enne delle Fiamme Gialle e Team Insubrika. Record Italiano Cadetti e Juniore… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Arianna

... il meeting allo Stadio del. A prendersi la copertina della prima serata di gare ci hanno pensato i "nostri". La bustoccaCastiglioni e l'azzatese Nicolò Martinenghi hanno infatti ...C'è il record italiano con la splendida performance diCastiglioni in 1'0567. Super il ... (Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Federica Pellegrini si ritira dal/ "Alle Olimpiadi di Tokyo ...Semplicemente fantastica. Arianna Castiglioni ha completato il suo giorno perfetto e nella serie veloce dei 100 rana donne del Trofeo Settecolli 2021 a Roma ha dimostrato, dopo la medaglia agli Europe ...C'era da aspettarselo. La Finale dei 100 rana donne era molto attesa in questa edizione 2021 del Trofeo Settecolli di nuoto. Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato e Martina Carraro non hanno di certo ...