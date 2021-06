Nuoto | Arianna Castiglioni dopo il record italiano | “Per la staffetta olimpica non decido io”

(Di venerdì 25 giugno 2021) Una conferma, un’altra prova convincentequella degli Europei di Budapest. Oggi, in quel di Roma al Settecolli, è riuscita a fare anche meglio: un 100 rana volato quello dell’azzurra che ha vinto, timbrando il nuovoin 1’05?67. Una soddisfazione importantele delusioni degli ultimi mesi: una convocazionenon ancora arrivata e che non ci sarà sicuramente a livello individuale, visto il pass ottenuto dalle due connazionali Benedetta Pilato e Martina Carraro, rispettivamente seconda e terza nella gara ...

C'è il record italiano con la splendida performance diCastiglioni in 1'0567. Super il ... (Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Federica Pellegrini si ritira dal/ "Alle Olimpiadi di Tokyo ...Nuovo record italiano anche nei 100 metri rana. Dopo il primato firmato da Martinenghi nei 100 rana maschili,Castiglioni conquista il titolo al Trofeo Settecolli 2021 in corso di svolgimento a Roma stampano un grandissimo 1.05.67. La nuotatrice azzurra si impone negli ultimi metri sulle connazionali ...Una conferma, un'altra prova convincente dopo quella degli Europei di Budapest. Oggi Arianna Castiglioni, in quel di Roma al Settecolli, è riuscita a fare anche meglio: un 100 rana volato quello dell' ...I due atleti varesotti, nel giro di pochi minuti, hanno ritoccato i migliori tempi italiani sui 100 rana. Per Arianna un forte messaggio verso Tokyo ...