"Noi lo faremo": il giocatore del Real Madrid 'sfida' l'Italia Alaba alla vigilia di Italia-Austria: "Inginocchiarsi è un segnale chiaro contro il razzismo. Noi lo faremo tutti" Il capitano dell'Austria David Alaba è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ottavo di finale contro l'Italia a Wembley. Il giocatore, che ha origini nigeriane e filippine, ha voluto dire la sua sul gesto del momento: quello di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

