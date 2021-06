Nina Moric shock su Fabrizio Corona | “Mi ha tolto tutto | soldi e serenità”

(Di venerdì 25 giugno 2021) Quando si pensava che trafosse tornato il sereno, ecco che arrivano delle dichiarazione a dir poco incredibili. Le fa proprio la showgirl croata sul suo profilo Instagram dove afferma sostanzialmente chepenserebbe soltanto ai. Tuttavia, dietro a questa semplice sintesi, si nasconderebbero episodi che mettono i brividi. Uno suriguarda il figlio Carlos Maria. Come dichiara la, per ottenere l’affidamento del figlio, avrebbe dovuto pagare profumatamente...

Non è la prima volta che l'uomo ricopre le vesti di stalker: risulta già indagato per molestie nei confronti di. >>Tutte le notizieLe autorità erano già a conoscenza dell'individuo che in passato sarebbe stato denunciato per fatti simili anche da. Barbara D'Urso: lo stalking Il 36enne accusato di stalking avrebbe ...Fabrizio Corona torna ancora una volta agli arresti domiciliari. L’ex re dei paparazzi ha da poco affrontato le pesanti accuse mosse dalla sua ...Nuova bufera fra Nina Moric e l'ex marito Fabrizio Corona: la showgirl lo accusa infatti di aver usato il figlio Carlos per uscire dal carcere ...