Nicola, il bimbo scomparso e ritrovato nel Mugello: le responsabilità dei genitori (Di venerdì 25 giugno 2021) Non si profilerebbero responsabilità penali per i genitori del piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparsa nell'Alto Mugello nella notte tra lunedì e martedì scorso e ritrovato 30 ore più tardi sano e salvo. Lo si apprende da fonti inquirenti a Firenze. Sempre in base a quanto emerso, gli atti delle verifiche fatte dai carabinieri non sarebbero ancora stati completamente trasmessi in Procura ma dalle stesse verifiche non emergono comportamenti penalmente rilevanti a carico della coppia. La ricostruzione della vicenda fatta dalla mamma e dal papà del bambino è stata ...

