Napoli | termina il silenzio stampa | mercoledì conferenza stampa De Laurentiis

(Di venerdì 25 giugno 2021) Aurelio Detornerà a parlare e interromperà il lungodel: appuntamento fissato perFinisce il lungodel. Come riporta Radio Kiss Kiss – radio ufficiale del club azzurro – Aurelio Detornerà a parlare ufficialmente dopo un intero girone di campionato passato in. Appuntamento fissato per30 giugno alle 15.45. +++30 giugno alle ore 15.45 ...

Advertising

napolista : L'annuncio arriva da Radio Kiss Kiss Napoli, l'emittente ufficiale. Termina dunque il silenzio stampa dopo gli ulti… - Paroladeltifoso : Napoli, termina il silenzio stampa - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, #DeLaurentiis interrompe il silenzio stampa ?? Ecco quando ci sarà la conferenza del patron azzurro #LeBombe… - LeBombeDiVlad : ???? #Napoli, #DeLaurentiis interrompe il silenzio stampa ?? Ecco quando ci sarà la conferenza del patron azzurro… - MundoNapoli : UFFICIALE – Termina il silenzio stampa della SSC Napoli, ecco quando -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli termina

Corriere dello Sport.it

Dall’esperienza dell’Ensemble Talenti Vulcanici inizia, sabato 26 giugno alla Chiesa di San Rocco a Chiaia, il progetto speciale “Costellazione Talenti”. Realizzato in collaborazione con la Fondazione ...Aurelio De Laurentiis tornerà a parlare e interromperà il lungo silenzio stampa del Napoli: appuntamento fissato per mercoledì Finisce il lungo silenzio stampa del Napoli. Come riporta Radio Kiss Kiss ...