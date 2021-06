Napoli, definito lo staff di Spalletti. Torna il vice di Sarri (Di venerdì 25 giugno 2021) Napoli, definito lo staff di Luciano Spalletti per la stagione 2021-22. Torna anche il vice di Maurizio Sarri Il Napoli ha definito nelle ultime ore lo staff che accompagnerà il nuovo allenatore Luciano Spalletti nella prossima stagione. L’ex tecnico dell’Inter farà affidamento anche a un elemento che è già passato da Napoli in passato. Si tratta di Francesco Calzona, ex vice allenatore all’epoca di Maurizio Sarri. Il preparatore atletico invece sarà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021)lodi Lucianoper la stagione 2021-22.anche ildi MaurizioIlhanelle ultime ore loche accompagnerà il nuovo allenatore Lucianonella prossima stagione. L’ex tecnico dell’Inter farà affidamento anche a un elemento che è già passato dain passato. Si tratta di Francesco Calzona, exallenatore all’epoca di Maurizio. Il preparatore atletico invece sarà ...

