Napoli, con Spalletti due grandi ritorni. Contratti firmati, lo annuncia Kiss Kiss (Di venerdì 25 giugno 2021) Luciano Spalletti non vede l’ora di cominciare la sua avventura a Napoli. Il tecnico di Certaldo, a Luglio sarà presentato alla stampa insieme al suo staff, che vede il ritorno di due due fedelissimi di Sarri. La redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, nel consueto appuntamento sui fatti di casa Napoli ha riportato alcune notizie sul nuovo staff tecnico di Spalletti: “Ci saranno due grandissimi ritorni, il preparatore atletico Sinatti, che ha firmato il suo contratto e quello di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 25 giugno 2021) Lucianonon vede l’ora di cominciare la sua avventura a. Il tecnico di Certaldo, a Luglio sarà presentato alla stampa insieme al suo staff, che vede il ritorno di due due fedelissimi di Sarri. La redazione sportiva di, nel corso di Radio Goal, nel consueto appuntamento sui fatti di casaha riportato alcune notizie sul nuovo staff tecnico di: “Ci saranno duessimi, il preparatore atletico Sinatti, che ha firmato il suo contratto e quello di ...

Advertising

emergenzavvf : 3.930 gli interventi dei #vigilidelfuoco dal #15giugno, inizio della campagna boschiva, con 52 sortite della flotta… - annatrieste : È con la massima sobrietà che mi sento di mandare un messaggio a @victorosimhen9 che in vacanza nella sua terra gio… - CarloCalenda : Non è così. Non corriamo a Napoli con 5S e PD. Non sosterremo alcun candidato che fa un’alleanza con i 5S. - assuntasalvati3 : RT @annatrieste: È con la massima sobrietà che mi sento di mandare un messaggio a @victorosimhen9 che in vacanza nella sua terra gioca a pa… - occhio_notizie : Paura a Pompei dove un marito geloso ha aperto il fuoco con una pistola a salve davanti ad un ristorante dove c'era… -