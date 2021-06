Mr Wrong – Lezioni D’Amore | Puntate Turche | Il Piano di Serdar Contro Ezgi ed Ozgur!

Advertising

GanouIoanna : RT @CClub1989: La puntata di ieri di Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.714.000 spettatori con il 15.7% di share. Fonte @davidemaggio… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 25 giugno 2021: Serdar alla conquista di Ezgi… - CanyamanIt : Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di venerdì 25 giugno 2021: Ezgi e Ozgur decidono… - Murgi67312413 : RT @alefracri: E anche nella giornata di ieri #MrWrong non ha deluso. ???? #CanYaman #ÖzgeGürel Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.714… - Angela31812403 : RT @alefracri: E anche nella giornata di ieri #MrWrong non ha deluso. ???? #CanYaman #ÖzgeGürel Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.714… -

Ultime Notizie dalla rete : Wrong Lezioni

TGCOM

Mr, anticipazioni puntata di oggi 25 giugno Nella puntata di oggi, venerdì 25 giugno, della soap opera turca " Mrd'amore " Ezgi e Ozgur decidono di cominciare una relazione segreta. Levent è pronto a raccontare a sua figlia Zeynep della relazione che ha con Cansu, convinto che questo possa ...Mrd'amore : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Love is in the air : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share.La seconda stagione di Celebrity Hunted 2, reality di Amazon Prime Video con concorrenti vip in fuga per l’Italia e inseguiti da un team di ...Anticipazioni della puntata venerdì 25 giugno di Mr Wrong. La soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa accadrà ...