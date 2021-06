Mr Wrong anticipazioni | OZGUR | il sacrificio per “salvare” EZGI Ecco da chi

(Di venerdì 25 giugno 2021) A Mr– Lezioni D’Amore sta per arrivare un nuovo cattivo: si tratta di Tolga Gurdag (Serah Paril), il losco cugino diAtasoy (Can Yaman). Appena l’ultimo arrivato metterà in pericolo la serenità professionale dell’amataInal (Ozge Gurel), il nostro protagonista non ci penserà due volte prima di dargli quello che vuole: la proprietà de La Gabbia, il ristorante che gestisce insieme allo chef Ozan Dincer (Serkay Tutuncu). Questo però potrebbe non bastare per arginare le mosse scorrette del parente “serpente”… Leggi anche: MRpuntata di lunedì 28 giugno 2021 Mr ...

Advertising

MediasetPlay : Non riuscite a resistere? Potete scoprire qui le anticipazioni di #MrWrong in onda oggi a partire dalle 14.45 su… - redazionetvsoap : #mrwrong #anticipazioni La #trama di #lunedì #28giugno - zazoomblog : Mr Wrong anticipazioni: Serdar organizza il compleanno di Ezgi a sua insaputa Ozgur impazzirà - #Wrong… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mr Wrong - Lezioni d'amore anticipazioni 25 giugno 2021: Serdar alla conquista di Ezgi… - CanyamanIt : Anticipazioni puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di venerdì 25 giugno 2021: Ezgi e Ozgur decidono… -

Ultime Notizie dalla rete : Wrong anticipazioni

Simona De Gregorio ? Tutte le trame e ledi "Mr." Cansu (Fatma Toptas) e Deniz (Cemre Gumeli), pensando di farle cosa gradita, partecipano alla festa a sorpresa che Serdar (Sarp Can Koroglu) ha organizzato per il ...Conosciamo meglio Serhat Paril , l'attore che veste i panni dell'antagonista/cugino di Ozgur in Mr- Lezioni d'amore ! Mr: Serhat Paril è Tolga nella soap opera turca Bay Yanlis - Mr, in italiano Mr- Lezioni d'amore , racconta di Ozgur Atasoy (interpretato da Can Yaman ), un giovane ristoratore che vive giorno per giorno, e di Ezgi Inal (interpretata da Ozge Gurel ), ...A Mr Wrong - Lezioni D'Amore sta per arrivare un nuovo cattivo: si tratta di Tolga Gurdag (Serah Paril), il losco cugino di Ozgur Atasoy (Can Yaman).Nelle prossime puntate di Mr Wrong - Lezioni d'amore quale piano ha in mente il dottor Serdar per conquistare Ezgi?