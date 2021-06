Mps, il Governo starebbe valutando un nuovo aumento del “bonus” per chi si deciderà a comprare la banca (Di venerdì 25 giugno 2021) Mps, lasciare o raddoppiare? La seconda che hai detto. Secondo indiscrezioni riportate dall’agenzia Bloomberg, il Governo Draghi non ha rinunciato ad aumentare la dote da consegnare al volenteroso banchiere che si deciderà a “comprare” la banca senese. L’aumento dell’incentivo in forma di crediti di imposta era prima comparso, e poi scomparso dal Decreto Sostegno bis, passando per qualche giorno da 2 a 3 miliardi di euro. Se si considerano però tutte le agevolazioni e il “pacco dono” allegato a Mps che riceverebbe il potenziale acquirente vale al momento circa 6 miliardi di euro. Il Tesoro, proprietario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Mps, lasciare o raddoppiare? La seconda che hai detto. Secondo indiscrezioni riportate dall’agenzia Bloomberg, ilDraghi non ha rinunciato ad aumentare la dote da consegnare al volenteroso banchiere che sia “” lasenese. L’dell’incentivo in forma di crediti di imposta era prima comparso, e poi scomparso dal Decreto Sostegno bis, passando per qualche giorno da 2 a 3 miliardi di euro. Se si considerano però tutte le agevolazioni e il “pacco dono” allegato a Mps che riceverebbe il potenziale acquirente vale al momento circa 6 miliardi di euro. Il Tesoro, proprietario ...

