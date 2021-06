Movimento 5 Stelle, nasce fronda per utilizzare il simbolo alle Comunali di Napoli: In solitaria con una nostra lista (Di venerdì 25 giugno 2021) In cinque tra consiglieri Comunali, municipali e regionali di Napoli e della Campania del Movimento 5 Stelle chiedono a Beppe Grillo di poter utilizzare il simbolo del Movimento per presentarsi alle elezioni amministrative di Napoli in solitaria con una propria lista e un proprio candidato sindaco, e non in alleanza con il Partito democratico e altri partiti di centrosinistra a sostegno di Gaetano Manfredi. A scrivere la lettera sono il consigliere comunale Matteo Brambilla, la consigliera ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 giugno 2021) In cinque tra consiglieri, municipali e regionali die della Campania delchiedono a Beppe Grillo di poterildelper presentarsielezioni amministrative diincon una propriae un proprio candidato sindaco, e non inanza con il Partito democratico e altri partiti di centrosinistra a sostegno di Gaetano Manfredi. A scrivere la lettera sono il consigliere comunale Matteo Brambilla, la consigliera ...

Advertising

GiuliaGrilloM5S : L'assemblea, con il garante del Movimento 5 Stelle @beppe_grillo. Mi vengono in mente tanti ricordi delle prime as… - M5S_Camera : Siamo orgogliosi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché all'interno ci sono tante idee e battaglie del… - ilriformista : Contemperare due Papi non è facile in Vaticano, figuriamoci nel Movimento (di @aldotorchiaro) #Grillo #Conte… - MariaLu91149151 : RT @ALFO100897: Secondo Sala non è ancora il momento di allearsi con il Movimento 5 Stelle. @BeppeSala «...Confermo nei fatti l'idea di un… - GuidiB_Ale : RT @PietroSalvatori: E se questo è il grande rilancio del Movimento 5 stelle, pensa quando sarà in crisi -