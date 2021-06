MotoGP, GP Olanda 2021, caduta e volo di Marquez: lo spagnolo esce zoppicando (VIDEO) (Di venerdì 25 giugno 2021) m Paura per Marc Marquez durante le prove libere 2 del Gran Premio d’Olanda 2021. Sul circuito di Assen, a pochi minuti dall’inizio delle libere, il pilota spagnolo è caduto rovinosamente in curva, urtando il braccio destro e soprattutto il ginocchio. Uscito dalla pista con l’ausilio dei medici, zoppicando, ha offerto buone sensazioni agli spettatori: nulla di grave, ma certamente volo e urto non da poco per Marquez. Dopo l’infortunio che ha condizionato la stagione scorsa, preoccupazione per eventuali complicazioni in merito. Di seguito il VIDEO della ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) m Paura per Marcdurante le prove libere 2 del Gran Premio d’. Sul circuito di Assen, a pochi minuti dall’inizio delle libere, il pilotaè caduto rovinosamente in curva, urtando il braccio destro e soprattutto il ginocchio. Uscito dalla pista con l’ausilio dei medici,, ha offerto buone sensazioni agli spettatori: nulla di grave, ma certamentee urto non da poco per. Dopo l’infortunio che ha condizionato la stagione scorsa, preoccupazione per eventuali complicazioni in merito. Di seguito ildella ...

