MotoGP | Alex Rins | “Speriamo che piova nei prossimi giorni | il dolore al braccio è estenuante”

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 giugno 2021)fa la danza della pioggia dopo le prime due sessioni di prove libere del GP d’Olanda, nona tappa del Mondiale di2021. Il pilota spagnolo, infatti, a quanto pare preferirebbe condizioni umide sul tracciato di Assen, per due motivi. Sia perchè la sua Suzuki si trova bene sul bagnato, come si è visto nella FP2, sia perchè in uno scenario simile il suo problema alsi farebbe meno pesante da affrontare. “Faccio fatica – ammette a Speedweek – anche da un turno di prove all’altro. Ilè più elevato rispetto alla scorsa settimana e quindi dovrò stringere i denti. Anche per questo mi ...