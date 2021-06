Morto il giornalista Giangavino Sulas | il ricordo di Gianluigi Nuzzi di ' Quarto Grado' | ' Te ne sei andato in punta di piedi'

(Di venerdì 25 giugno 2021) Ènella notte all'età di 77 anni e a Bergamo, ildi cronaca nera ospite in tv, soprattutto nel programma ''. Da alcuni giorni era ricoverato nell' ...

Advertising

Italia_Notizie : Gian Gavino Sulas, morto a Bergamo il giornalista: aveva 77 anni - leggoit : Morto il #giornalista Giangavino #Sulas, il ricordo di Gianluigi Nuzzi di '#quartogrado': «Te ne sei andato in punt… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morto il giornalista Giangavino Sulas, aveva 77 anni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morto il giornalista Giangavino Sulas, aveva 77 anni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morto il giornalista Giangavino Sulas, aveva 77 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morto giornalista

nella notte all'età di 77 anni e a Bergamo Giangavino Sulas, ildi cronaca nera ospite in tv, soprattutto nel programma 'Quarto Grado'. Da alcuni giorni era ricoverato nell' ospedale ...Lutto nel mondo del giornalismo: èla notte scorsa a Bergamo , inviato di punta del settimanale 'Oggi' e spesso ospite in tv, ... Il messaggio di Gianluigi Nuzzi Gianluigi Nuzzi,e ...Giangavino Sulas è morto: l'annuncio e il toccante messaggio di addio di Gianluigi Nuzzi su Instagram. "Le tue lezioni rimarranno sempre, grazie".È morto nella notte all'età di 77 anni e a Bergamo Giangavino Sulas, il giornalista di cronaca nera ospite in tv, soprattutto nel programma ...