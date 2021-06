Morgan e Bugo, arriva la sentenza del tribunale: ecco chi ha vinto e cos’è successo (Di venerdì 25 giugno 2021) E’ ancora impressa nella mente la scena a Sanremo 2020 quando Morgan modificò il testo di “Sincero” e Bugo che abbandona il palco dell’Ariston. Un fatto storico che diede vita ad un alterco infinito tra i due cantanti, a tal punto da finire in tribunale. Ed ecco che la prima sentenza è arrivata a Milano. A vincere è stato Bugo in quanto la modifica del testo è stata riconosciuta illecita. Allo stesso tempo, però, Morgan dice di aver vinto contro il manager dell’ex partner musicale. Bugo e Morgan: la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 25 giugno 2021) E’ ancora impressa nella mente la scena a Sanremo 2020 quandomodificò il testo di “Sincero” eche abbandona il palco dell’Ariston. Un fatto storico che diede vita ad un alterco infinito tra i due cantanti, a tal punto da finire in. Edche la primata a Milano. A vincere è statoin quanto la modifica del testo è stata riconosciuta illecita. Allo stesso tempo, però,dice di avercontro il manager dell’ex partner musicale.: la ...

