Moreno Pesce | chi è l’atleta e l’incidente che lo ha reso disabile

Leggi su ck12

(Di venerdì 25 giugno 2021)– Twitterè un atleta (trail running) nato a Noale, in provincia di Venezia, il 13 dicembre 1975. Vive ad Auronzo di Cadore nel Bellunese. Nel 1997era in sella alla sua moto quando rimase coinvolto in un incidente stradale e in quella circostanza gli fu amputata la gamba sinistra. Tuttavia,non lo ha scoraggiato e grazie ad una protesi in fibra di carbonio e titanio è divenuto un campione nel mondo del trail running e delle vertical race. Avere un angelo che ti scorta sopra le nuvole non è roba di tutti i giorni…grazie ...