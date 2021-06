Montante: “Il nostro Codice etico non era giustizialista, volevamo salvare il paese” (Di venerdì 25 giugno 2021) “Il nostro problema era fare capire agli imprenditori la convenienza di denunciare” i loro estorsori “perché avevano paura di perdere gli appalti successivi”. “Noi abbiamo rotto il meccanismo e ribaltato quello che era successo con l’imprenditore Libero Grassi a Palermo”. E’ uno dei passaggi del lungo interrogatorio reso nei giorni scorsi, in diverse udienze, da Antonello Montante, l’ex Presidente degli industriali siciliani imputato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione nel processo d’appello di Caltanissetta. Le udienze sono a porte chiuse perché il processo di secondo grado si celebra con il rito abbreviato, chiuso al pubblico e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 giugno 2021) “Ilproblema era fare capire agli imprenditori la convenienza di denunciare” i loro estorsori “perché avevano paura di perdere gli appalti successivi”. “Noi abbiamo rotto il meccanismo e ribaltato quello che era successo con l’imprenditore Libero Grassi a Palermo”. E’ uno dei passaggi del lungo interrogatorio reso nei giorni scorsi, in diverse udienze, da Antonello, l’ex Presidente degli industriali siciliani imputato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione nel processo d’appello di Caltanissetta. Le udienze sono a porte chiuse perché il processo di secondo grado si celebra con il rito abbreviato, chiuso al pubblico e ...

