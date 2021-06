Moka splendente dentro e fuori con questi 3 ingredienti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 giugno 2021) Chi predilige bere un caffè tradizionale, realizzato con la classica caffettiera e non con la macchinetta, sa bene quanto sia difficile mantenere la! Eppure, questo strumento, se ben mantenuto negli anni, regala un aroma unico e inconfondibile che profuma di casa a patto di non di non lavarlo mai con i detersivi per i piatti, fortemente sgrassante. A passarlo sotto l’acqua corrente, siamo brave tutte, ma questo non basta ad eliminare i residui di macinato o di calcare che penetrando e sedimentando, compromettono un buon funzionamento della caffettiera. Come fare allora per poter gustare il proprio elisir energetico ed avere al contempo ...