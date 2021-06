Missili ipersonici Kinzhal su MiG-31 russi in Siria (video)

(Di venerdì 25 giugno 2021) I due jet da combattimento multiruolo MiG-31schierati inora possono trasportare. Questi caccia bombardieri sono schierati per la prima volta nella base aereana di Khmeimim come parte della preparazione di una esercitazione militare congiunta. Perché laa schiera i MiG-31 capaci di usare i? Nel

Sputnik Italia

I caccia MiG - 31K con possibilità di essere armati deiKinzhal si sono uniti alle manovre della Marina russa nel Mar Mediterraneo, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo. "Nel corso delle manovre congiunte della task ...... Europa (il focolaio non spento in Ucraina, le tensioni nel Nogorno - Karabakh e le pressioni della NATO sulla Serbia; i droni USA schierati dal 5 gennaio in Romania, iUSA in ...La soluzione russa dei missili ipersonici Kinzhal montati su MiG-31 lascia spiazzati le forze NATO presenti nel Mediterraneo.Il Baltico è il fronte più caldo di questo confronto tra potenze, che rianima le sfide nei cieli della “Guerra fredda” Due bombardieri Tupolev Tu-160 hanno sorvolato le acque internazionali del Baltic ...