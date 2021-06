Milano, Berlusconi al telefono all’ evento di FI: ‘Non è gara su tempi, non vince chi ha già nome. Valutiamo candidati che non sono su giornali’ (Di venerdì 25 giugno 2021) “Quella per vincere a Milano non è una gara sui tempi, è una gara sulla qualità delle idee, delle persone, non vince chi ha già il candidato, vince chi trova e presenta il candidato migliore. Noi ci prenderemo tutto il tempo necessario per indicare una soluzione che unisca il centrodestra e che sia in grado di dialogare e di fornire risposte serie alle aspettative dei milanesi”. Così Silvio Berlusconi, intervenendo al telefono all’evento di Forza Italia per l’apertura della campagna elettorale a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) “Quella perre anon è unasui, è unasulla qualità delle idee, delle persone, nonchi ha già il candidato,chi trova e presenta il candidato migliore. Noi ci prenderemo tutto il tempo necessario per indicare una soluzione che unisca il centrodestra e che sia in grado di dialogare e di fornire risposte serie alle aspettative dei milanesi”. Così Silvio, intervenendo aldi Forza Italia per l’apertura della campagna elettorale a ...

