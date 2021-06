Milan, Leao: “Buon anno, non vedo l’ora della prossima stagione” (Di venerdì 25 giugno 2021) Rafael Leao, portoghese 1999, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video sull'anno col Milan: "È stato un Buon anno, felicissimi per le conquiste che otteniamo in squadra e anche per le singole! Non vedo l'ora per la prossima stagione!" Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 giugno 2021) Rafael, portoghese 1999, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video sull'col: "È stato un, felicissimi per le conquiste che otteniamo in squadra e anche per le singole! Nonl'ora per la!"

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, @RafaeLeao7: “Buon anno, non vedo l’ora della prossima stagione” / #VIDEO - RadioFebbrea90 : News #Milan - Nuova suggestione, l'affare con il top club è possibile - gilnar76 : Leao: «Sono molto felice per le conquiste ottenute. Non vedo l’ora della prossima stagione» #7champions #Acm… - Frances46510198 : @MMassy86 @PietroMazzara @beinsports_FR Io credo che Damsgard lo stian valutando cm trequartista, fa 2… - MilanPress_it : Leao pensa alla prossima stagione ???? -