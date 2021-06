Milan, Leao: “Buon anno, non vedo l’ora della prossima stagione” / VIDEO (Di venerdì 25 giugno 2021) Rafael Leao, portoghese 1999, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un VIDEO sull'anno col Milan: "È stato un Buon anno, felicissimi per le conquiste che otteniamo in squadra e anche per le singole! Non vedo l'ora per la prossima stagione!" Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 giugno 2021) Rafael, portoghese 1999, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato unsull'col: "È stato un, felicissimi per le conquiste che otteniamo in squadra e anche per le singole! Nonl'ora per la!"

