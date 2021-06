METEO FOLLE avvio estate | valanga di RECORD di CALDO in oltre mezza Europa

(Di venerdì 25 giugno 2021) Maggio era trascorso insolitamente fresco su quasi tutta, nell’ambito di uno scenarioche aveva visto il Continente come obiettivo principale di una serie di discesa d’aria fredda dalle alte latitudini. Quella dell’era comunque un’oasi felice rispetto al contesto globale. Ora a giugno è cambiato tutto ed è avvenuto peraltro in maniera piuttosto repentina. La prima metà del mese non aveva infatti ancora visto l’decollare con picchi troppo estremi, mentre negli ultimi 10 giorni ilè letteralmente esploso tutto assieme con anomalie davvero eclatanti. In Italia ci ...

Leggi notizie correlate ? Sicilia, settimana di caldo sahariano con punte di 42 gradi ? Caldo e afa in arrivo - La nota del Comune ?di febbraio - Ancora caldo, poi il gelo Tags: caldoQuaranta gradi nel Palermitano Leggi notizie correlate ? Caldo e afa in arrivo - La nota del Comune ?di febbraio - Ancora caldo, poi il gelo ? Catania, il cuore spezzato - di un padre in ...Il clima infuocato non ha colpito solo l'Italia, ma un'ampia parte dell'Europa e la Russia con temperature spesso record per ...Qualche goccia d’acqua sporca di sabbia del Sahara, da giorni in sospensione nell’atmosfera del Sud Italia, è caduta in città ma non è riuscita neanche a raggiungere il suolo, evaporando istantaneamen ...