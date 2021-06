Metallica: uscite speciali per i 30 anni del “Black Album” (Di venerdì 25 giugno 2021) MILANO – I Metallica festeggiano il 30° anniversario del loro quinto Album omonimo – a.k.a. The Black Album – con due uscite storiche, entrambe previste per il 10 settembre, sull’etichetta della band, Blackened Recordings. The Black Album è uno dei dischi di maggior successo commerciale e tra i più acclamati dalla critica di tutti i tempi. Uscito nel 1991, è stato il primo Album della band a raggiungere la vetta della classifica in più di 10 paesi, compresa una permanenza di quattro settimane al primo posto negli Stati ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 giugno 2021) MILANO – Ifesteggiano il 30°versario del loro quintoomonimo – a.k.a. The– con duestoriche, entrambe previste per il 10 settembre, sull’etichetta della band,ened Recordings. Theè uno dei dischi di maggior successo commerciale e tra i più acclamati dalla critica di tutti i tempi. Uscito nel 1991, è stato il primodella band a raggiungere la vetta della classifica in più di 10 paesi, compresa una permanenza di quattro settimane al primo posto negli Stati ...

