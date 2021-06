Meluso | “Auguro a Pobega di tornare protagonista con il Milan” | News

Advertising

milansette : Spezia, l'ex ds Meluso: 'A Pobega auguro che possa tornare al Milan da protagonista' #acmilan #rossoneri - Cortini1899 : RT @MilanNewsit: Spezia, l'ex ds Meluso: 'A Pobega auguro che possa tornare al Milan da protagonista' - sportli26181512 : Spezia, l'ex ds Meluso: 'A Pobega auguro che possa tornare al Milan da protagonista': Mauro Meluso, ex direttore de… - MilanNewsit : Spezia, l'ex ds Meluso: 'A Pobega auguro che possa tornare al Milan da protagonista' -

Ultime Notizie dalla rete : Meluso Auguro

Milan News

A La Spezia ho ritrovato il direttore, che già avevo avuto a Lecce, che mi ha fatto sentire ... Mipossa dare continuità a questo progetto, in ogni caso glile migliori ...A La Spezia ho ritrovato il direttore, che già avevo avuto a Lecce, che mi ha fatto sentire ... Mipossa dare continuità a questo progetto, in ogni caso glile migliori ...Mauro Meluso, ex direttore dello Spezia, si è così espresso a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò ...Il consiglio comunale di Palermo ha votato ieri sera la sfiducia nei confronti dell'assessore alla Mobilità Giusto Catania.