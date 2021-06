Massimiliano e Vanessa si separano | fan preoccupati | “Perché questa partenza improvvisa?” Lei spiega tutto VIDEO

(Di venerdì 25 giugno 2021)Spoto ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha detto che lei edovranno separarsi per un po’ di tempo. Il fatto che tale decisione sia stata presa in modo così repentino, però, sta generando molto sgomento. Diversi utenti del web, infatti, stanno alludendo al fatto che la coppia potrebbe essere in crisi. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne Massimiliano Mollicone: Tra me e Vanessa c’è amore e complicità - #Uomini #Donne #Massimiliano - infoitcultura : Uomini e Donne, Vanessa Spoto insultata sui social: Massimiliano Mollicone furioso - serenitybxxch : #Uominiedonne, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto verso Temptation island? La verità - infoitcultura : Gossip Uomini e Donne, Massimiliano: “Io e Vanessa viviamo alla giornata” - IsaeChia : #UominieDonne, Vanessa Spoto vittima di bodyshaming: Massimiliano Mollicone replica agli hater L’ex tronista ha pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Vanessa

ComingSoon.it

sempre più uniti dopo Uomini e Donne Intervistati dal magazine di Uomini e Donne ,ha raccontato come procede la sua storia d'amore conlontano dalle ...Come accaduto con Giacomo Cerny, Samantha Curcio eMollicone, gli ultimi tronisti ad ...Spoto vittima di body shaming per il suo seno/ Mollicone: "Non seguiteci!" Rumors su Matteo ...Massimiliano e Vanessa raccontano come procede la loro storia d'amore dopo la scelta a Uomini e Donne. La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto prosegue a gon ...Imma Tataranni 2 trama, quante puntate e uscita della seconda stagione. Anticipazioni Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 ...