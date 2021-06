Mark Hoppus il bassista dei Blink-182 ho il cancro (Di venerdì 25 giugno 2021) Il fondatore della celebre band americana “Blink 182” Mark Hoppus ha rivelato di stare lottando da tempo contro la malattia: «Fa schifo ed ho paura, ma resto fiducioso. Non vedo l’ora di essere guarito e rivedervi tutti ad un concerto». «Sì, ciao. Un trattamento per il cancro, grazie». Mark Hoppus, lo storico bassista dei Blink-182, Leggi su people24.myblog (Di venerdì 25 giugno 2021) Il fondatore della celebre band americana “182”ha rivelato di stare lottando da tempo contro la malattia: «Fa schifo ed ho paura, ma resto fiducioso. Non vedo l’ora di essere guarito e rivedervi tutti ad un concerto». «Sì, ciao. Un trattamento per il, grazie»., lo storicodei-182,

