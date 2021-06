Manchester City, offerta monstre per Grealish: 100 milioni all’Aston Villa! (Di venerdì 25 giugno 2021) Jack Grealish al termine di EURO 2020 dovrebbe diventare un calciatore del Manchester City per una cifra mostruosa: i dettagli Il Manchester City potrebbe diventare la prossima squadra di Jack Grealish. Il calciatore, impegnato con l’Inghilterra a Euro2020, dovrebbe trasferirsi da Guardiola per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Lo riporta il Sun. Grealish si è messo in mostra nell’ultima stagione segnando 6 reti e servendo 12 assist in 26 partite di Premier League. I colloqui tra i due club sono andati avanti rapidamente e il City, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Jackal termine di EURO 2020 dovrebbe diventare un calciatore delper una cifra mostruosa: i dettagli Ilpotrebbe diventare la prossima squadra di Jack. Il calciatore, impegnato con l’Inghilterra a Euro2020, dovrebbe trasferirsi da Guardiola per una cifra vicina ai 100di euro. Lo riporta il Sun.si è messo in mostra nell’ultima stagione segnando 6 reti e servendo 12 assist in 26 partite di Premier League. I colloqui tra i due club sono andati avanti rapidamente e il, ...

