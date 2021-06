M5s | pontieri al lavoro per una mediazione tra Conte e Grillo L’ex premier cancella gli appuntamenti

(Di venerdì 25 giugno 2021)nei 5 stelle per evitare lo strappo tra Beppee Giuseppe. I big del Movimento, compreso Luigi Di Maio, sono tutti a favore della leadership di, si sottolinea in ambienti pentastellati, e hanno avviato un pressing sia con Beppe che conperché si trovi un punto di caduta. Per il fondatore del movimento il ruolo del garante è fondamentale, peruna diarchia netta sarebbe ostica e insostenibile. Da qui l’obiettivo di arrivare ad una “sintesi” tra le due posizioni per consentire l’avvio del nuovo corso. ...

Rai News

Con buona pace deidei due partiti che avevano lavorato a questa ipotesi, in Abruzzo il capogruppo del Pd in Regione, Silvio Paolucci , e il capogruppoSara Marcozzi . Partiamo dunque ...Tanto nel collegio uninominale di Roma Primavalle quanto in quello di Siena le mire dei "" di Pd epunterebbero a portare alla Camera i due leader, in un rinsaldato patto contro il ...Lo tsunami Grillo travolge il Movimento Cinque Stelle e rischia di affondare la leadership di Giuseppe Conte. L'intervento del Garante, sbarcato a Roma ieri ( da dove è ripartito in tarda mattinata) p ...Un guanto di sfida, un modo per rilanciare in una trattativa — quella per le norme del nuovo statuto — che si fa più serrata, con toni sempre più duri: Beppe Grillo sbarca oggi a Roma per incontrare i ...