M5s, pontieri al lavoro per evitare lo strappo tra Conte e Grillo. L’ex premier cancella gli appuntamenti (Di venerdì 25 giugno 2021) pontieri a lavoro nei 5 stelle per evitare lo strappo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. I big del Movimento, compreso Luigi Di Maio, sono tutti a favore della leadership di Conte, si sottolinea in ambienti pentastellati, e hanno avviato un pressing sia con Beppe che con L’ex premier perché si trovi un punto di caduta. Per il fondatore del movimento il ruolo del garante è fondamentale, per Conte una diarchia netta sarebbe ostica e insostenibile. Da qui l’obiettivo di arrivare ad una “sintesi” tra le due posizioni per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021)nei 5 stelle perlotra Beppee Giuseppe. I big del Movimento, compreso Luigi Di Maio, sono tutti a favore della leadership di, si sottolinea in ambienti pentastellati, e hanno avviato un pressing sia con Beppe che conperché si trovi un punto di caduta. Per il fondatore del movimento il ruolo del garante è fondamentale, peruna diarchia netta sarebbe ostica e insostenibile. Da qui l’obiettivo di arrivare ad una “sintesi” tra le due posizioni per ...

Advertising

stax7580 : RT @paoloigna1: M5s, pontieri al lavoro per evitare lo strappo tra Conte e Grillo. L’ex premier cancella gli appuntamenti - Virus1979C : M5s, pontieri al lavoro per evitare lo strappo tra Conte e Grillo. L’ex premier cancella gli appuntamenti… - Carmela_oltre : RT @paoloigna1: M5s, pontieri al lavoro per evitare lo strappo tra Conte e Grillo. L’ex premier cancella gli appuntamenti - paolorm2012 : RT @paoloigna1: M5s, pontieri al lavoro per evitare lo strappo tra Conte e Grillo. L’ex premier cancella gli appuntamenti - paoloigna1 : M5s, pontieri al lavoro per evitare lo strappo tra Conte e Grillo. L’ex premier cancella gli appuntamenti… -