M5s, Conte: è addio. Su Affari conferme: "Per ora si" Panico nelle chat dei parlamentari grillini. Rischio esodo (Di venerdì 25 giugno 2021) Giuseppe Conte sarebbe ad un passo dall'addio al M5S. Lo si apprende nella galassia pentastellata. Gia' da ieri leader in pectore del Movimento 5 stelle avrebbe deciso il passo indietro, ma un'attivita' certosina di mediazione lo avrebbe convinto a desistere. A ricomporre sono stati i big del Movimento fra cui anche il titolare Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 25 giugno 2021) Giuseppesarebbe ad un passo dall'al M5S. Lo si apprende nella galassia pentastellata. Gia' da ieri leader in pectore del Movimento 5 stelle avrebbe deciso il passo indietro, ma un'attivita' certosina di mediazione lo avrebbe convinto a desistere. A ricomporre sono stati i big del Movimento fra cui anche il titolare Segui sutaliani.it

Advertising

lorepregliasco : Secondo fonti M5S citate dalle agenzie, Conte potrebbe lasciare già oggi il Movimento - petergomezblog : Grillo agli eletti: “Conte deve studiare cos’è il M5s. Sul nuovo statuto osservazioni in corso, entro pochi giorni… - Adnkronos : ??#M5S, #Conte a un passo dall'addio: annullati webinar e intervista dopo l'affondo di Grillo. - Giusepp78278797 : Tiz 'in ambienti parlamentari M5s gira la voce che Conte possa lasciare l'incarico per contrasti insanabili con Gr… - claudiodamico72 : DRAGHI DIPENDE DA CONTE Se il tanto disprezzato (da costoro) avvocato di Volturara Appula non riuscisse a prendere… -