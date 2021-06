Lutto nel mondo del giornalismo | è morto Giangavino Sulas

(Di venerdì 25 giugno 2021) Ci lascia oggi un noto giornalista italiano. Muore a 77 anni. Giornalista di cronaca nera, negli ultimi anni si è fatto conoscere anche dal pubblico televisivo grazie alle sue partecipazioni a programmi come Quarto Grado e Pomeriggio 5. E’ stato fino a qualche settimana fa, protagonista della trasmissione di Quarto Grado, con i suoi interventi sempre molto piccati sui casi di cronaca più attuali. Pare che nell’ultimo periodo non stesse bene e qualche settimana fa le sue condizioni di salute si erano aggravate ( era stato assente anche dalla trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi). Negli ultimi anni ha seguito con grandissima attenzione ...

mondo del giornalismo: è morto la notte scorsa a Bergamo , inviato di punta del settimanale 'Oggi' e spesso ospite in tv, soprattutto a ' Quarto Grado ' su Rete 4, per parlare di casi di ...mondo del giornalismo: è morto nella notte a Bergamo Giangavino Sulas. Di origine sarda, ma bergamasco d'adozione, aveva 77 anni e da alcuni giorni era ricoverato in ospedale per l'...Ci lascia oggi un noto giornalista italiano. Muore a 77 anni Giangavino Sulas. Giornalista di cronaca nera, negli ultimi anni si è fatto conoscere anche dal pubblico televisivo grazie alle sue parteci ...Era nato a Nughedu San Nicolò 77 anni fa. Volto noto anche in tv, si è occupato dei casi più eclatanti di cronaca nera ...