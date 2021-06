Love is in the air, scoppia la passione | Fan al settimo cielo (Di venerdì 25 giugno 2021) Soppia la passione a Love is in the air e i fan sono già al settimo cielo. Che cosa succederà nelle prossime puntate? passione a Love is in the air (Mediaset Play)Il pomeriggio di Canale 5 si fa sempre più interessante, grazie alle nuove soap di origine turca che stanno appassionando sempre più spettatori in tutto il Paese. Love is in the air è la nuovissima fiction asiatica che vede protagonisti due attori amatissimi in Italia. Si tatta di Karem Bursin e Hande Erçel, che vestono rispettivamente i panni di Serkan Bolat e Eda Yildiz. Nella fiction, Serkan è un potente uomo ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) Soppia lais in the air e i fan sono già al. Che cosa succederà nelle prossime puntate?is in the air (Mediaset Play)Il pomeriggio di Canale 5 si fa sempre più interessante, grazie alle nuove soap di origine turca che stanno appassionando sempre più spettatori in tutto il Paese.is in the air è la nuovissima fiction asiatica che vede protagonisti due attori amatissimi in Italia. Si tatta di Karem Bursin e Hande Erçel, che vestono rispettivamente i panni di Serkan Bolat e Eda Yildiz. Nella fiction, Serkan è un potente uomo ...

Advertising

Murgi67312413 : RT @alefracri: E anche nella giornata di ieri #MrWrong non ha deluso. ???? #CanYaman #ÖzgeGürel Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.714… - infoitcultura : LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di lunedi 28 giugno 2021 - infoitcultura : Love is in the Air, anticipazioni oggi 25 giugno: Kaan inganna Melo - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 25 giugno 2021 - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Harder They Fall | Teaser ufficiale | Netflix Quando il fuorilegge Nat Love viene a sapere dell'uscita… -