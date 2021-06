Lotito, niente cessione per la Salernitana: la Serie A salta? (Di venerdì 25 giugno 2021) È scaduto il termine per cedere la Salernitana, ma Lotito ha inviato una proposta alternativa alla FIGC: affidare il club a un trust Il 25 giugno scadeva il termine, intimato dalla FIGC a Claudio Lotito, per cedere la Salernitana, pena l’esclusione del club dalla Serie A appena riconquistata. Ebbene, tale cessione non si è perfezionata: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 25 giugno 2021) È scaduto il termine per cedere la, maha inviato una proposta alternativa alla FIGC: affidare il club a un trust Il 25 giugno scadeva il termine, intimato dalla FIGC a Claudio, per cedere la, pena l’esclusione del club dallaA appena riconquistata. Ebbene, talenon si è perfezionata: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

